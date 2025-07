"Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine" heute, 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 10. Juli 2025, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

Brennpunkt: "Krieg gegen die Ukraine"

Moderation: Ellen Ehni

Während in Rom die internationale Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine stattfindet, spitzt sich die Lage im Land selbst weiter zu. Der Brennpunkt beleuchtet die aktuellen Entwicklungen und stellt die zentralen Fragen: Wie kann die Ukraine wieder aufgebaut werden, während Russland das Land weiterhin massiv attackiert - insbesondere mit Drohnenangriffen? Wir lernen eine Familie aus Kiew kennen, die seit Wochen nicht mehr im eigenen Bett geschlafen hat und jede Nacht Zuflucht im Keller sucht. Der ARD-Korrespondent in der Ukraine Vassili Golod analysiert mit Hilfe von Sicherheitsexperten den Aufbau der Drohnen. Dabei wird deutlich, dass zunehmend chinesische Bauteile verbaut werden. Mit der langjährigen ARD-Korrespondentin in Russland Ina Ruck schauen wir darauf, wie die russische Öffentlichkeit und Medien die Angriffe auf die Ukraine darstellen. Mit dem ARD-Studio Brüssel beobachten wir die Maßnahmen der EU und berichten über aktuelle Sanktionsmaßnahmen. Außerdem spricht Moderation Ellen Ehni mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange, der die Ergebnisse der Wiederaufbau-Konferenz in Rom bewertet. Auch das Thema im Brennpunkt.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

