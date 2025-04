ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 29. April 2025, um 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste: Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende) Philipp Amthor (CDU, designierter Staatssekretär im Digitalministerium) Luisa Neubauer (Klimaschutzaktivistin, Fridays for Future) Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator) Laura Kipfelsberger (Journalistin) Paul Ronzheimer (Bild) Union stellt Ministerriege vor Es diskutieren die Autorin und Klimaschutzaktivistin von Fridays for Future Luisa Neubauer und der designierte Parlamentarische Staatssekretär im geplanten Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Philipp Amthor. Das erste Fernsehinterview nach der Wahlniederlage Im Studio die Vorsitzende des BSW Sahra Wagenknecht Es kommentieren: der Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die Journalistin Laura Kipfelsberger und der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

