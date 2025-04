ARD Das Erste

Abschied von Papst Franziskus: Sondersendung am Samstag, 26. April im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Samstag, 26. April, ändert Das Erste sein Programm und überträgt live ab 9:50 Uhr bis ca. 13:00 Uhr die Beerdigungszeremonie des am vergangenen Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus. Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus Requiem und Beerdigung in Rom Hunderttausende Gläubige sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt versammeln sich auf dem Petersplatz in Rom, um Abschied von Papst Franziskus zu nehmen. Hier findet der festliche Trauergottesdienst statt. Anschließend wird der Papst in einer Prozession durch Rom zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. Dem Wunsch des Papstes entsprechend wird diese in seiner Lieblingsbasilika Santa Maria Maggiore sein. Die ARD überträgt dieses historische Ereignis live. Es moderiert Andreas Bachmann mit Tilmann Kleinjung, ARD-Korrespondent in Rom; den Gottesdienst kommentieren Elisabeth Möst und Monsignore Erwin Albrecht. Um 23:55 Uhr zeigt Das Erste eine 15-minütige Zusammenfassung der Beerdigungszeremonie. Die Zusammenfassung ist bereits ab Samstagabend in der ARD Mediathek abrufbar. Dort finden Interessierte außerdem viele weitere Dokumentationen, Berichte und Reportagen über Papst Franziskus, u. a. auch den aktuellen Nachruf "Ein Papst für die Armen" (BR).

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell