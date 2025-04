"ttt - titel thesen temperamente" (hr) / am Sonntag, 6. April 2025, um 23:05 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

am Sonntag, 6. April 2025, um 23:05 Uhr im Ersten

Die geplanten Themen:

Deepfakes und Porno-Deepfakes - Die Gefahr der gefälschten Bilder

Im Netz geht ein Video viral, in dem Hollywood-Stars gegen die antisemitischen Entgleisungen des Rappers Kanye West protestieren. Das aber haben sie nie getan. Genauso wenig ist es wahr, dass die Schauspielerin Scarlett Johansson in Pornos mitspielt oder Wolodymyr Selenskyj die Kapitulation der Ukraine verkündet hat. Es sind bildgewordene Lügen.

Deepfakes wie diese - durch künstliche Intelligenz geschaffene digitale Kopien von realen Personen in Bild und Video - hält die KI-Expertin Nina Schick für eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Und welchen Schaden richten Deepfakes bereits heute an?

"ttt" hat mit Marc-Uwe Kling, Michael "Bully" Herbig, Christian Schertz und Nina Schick über das Problem "Deepfakes" gesprochen.

Autorin: Katja Deiß

Exklusiv: Die Bischöfin, die Trump die Stirn bietet - Mariann Edgar Budde und ihr Buch "Mutig sein"

Die Washingtoner Bischöfin Mariann Edgar Budde sollte im Januar die feierliche Messe zur Amtseinführung des wiedergewählten Präsidenten Trump halten. Sie stieg auf die Kanzel und nutzte die Chance für eine Rede, die vielen Menschen aus dem Herzen sprach:

"Im Namen unseres Herren bitte ich Sie, dass Sie sich der Menschen in unserem Land erbarmen, die jetzt Angst haben." Sie bat um Mitgefühl für die Vielen, die sich von Trumps Politik bedroht fühlen. "Haben Sie Erbarmen, Herr Präsident!", sagte sie - und schaute ihm dabei direkt in die Augen.

Der Präsident verlangte danach von ihr eine Entschuldigung, überzog sie mit Spott, republikanische Parlamentarier drohten ihr, einer wollte sie sogar auf eine Deportationsliste setzen lassen.

Doch Millionen Menschen feiern seitdem die Kirchenfrau als mutige Heldin, die sich für Menschlichkeit und Gemeinschaft einsetzt, die christliche Werte hochhält gegenüber einer Administration, die Amerika spaltet und zu einer Autokratie umbaut.

"ttt" hat Bischöfin Mariann Budde in Washington besucht und eine nicht mehr allzu hoffnungsfrohe Kirchenvertreterin getroffen, die sich angesichts der ausbreitenden "Kultur der Verachtung", die sie beobachtet, große Sorgen macht.

Autor: Alexander C. Stenzel

Literatur-Star Rachel Kushners neuer Roman "See der Schöpfung" - Ein Pageturner mit Undercover-Agentin

Rachel Kushner ist eine der aufregendsten Schriftstellerinnen Amerikas. Und endlich erscheint ihr neues Buch "See der Schöpfung", das für den Booker Prize und den National Book Award 2024 nominiert war, auch in Deutschland.

Diesmal hat Kushner einen Spionageroman geschrieben. Einen echten Pageturner, der eine ganz eigene Spannung aufbaut, und gleichzeitig nur so strotzt vor philosophischen und aktuellen Bezügen.

Die Hauptfigur: Eine junge, skrupellose und überdurchschnittlich attraktive Ex-CIA-Agentin namens Sadie Smith (ein Deckname natürlich), die aus Kalifornien aufbricht, um einen Auftrag zu erfüllen, der sich - ohne zu viel zu verraten - anders entwickeln wird als geplant.

In den Spionage-Plot eingeflochten, entwickelt Rachel Kushner nichts weniger als eine alternative Erzählung der Zivilisationsgeschichte. Es geht um existenzielle Fragen: um das Verhältnis des Menschen zur Natur, den Wert der Kunst, um aktuelle Verteilungskämpfe, und darum, was es heißt, heute Mensch zu sein.

"ttt" hat Rachel Kushner zuhause in Los Angeles besucht und mit ihr darüber gesprochen, warum sie es so reizvoll findet, ihre Figuren "gegen die Zeit" statt mit ihr leben zu lassen.

Autorin: Jella Mehringer

Friedenspreisträger Boualem Sansal als politische Geisel Algeriens - Weltweit kämpfen Intellektuelle für seine Freilassung

Was sich dieser Tage in Algier abspielt, ist ein Skandal, der längst auch in Frankreich und Deutschland hohe Wellen schlägt. Wiederholt hat sich zum "Fall Sansal" der französische Staatspräsident Macron öffentlich geäußert, bei dem es nicht nur um die willkürliche Verhaftung und Inhaftierung eines renommierten Schriftstellers geht, sondern auch um die zerrüttete Beziehung zwischen Frankreich und seiner ehemaligen Kolonie Algerien.

Der 2011 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Boualem Sansal ist zu einer politischen Geisel seines Heimatlandes Algerien geworden. Sansal, der sowohl in Paris als auch Algier lebt, kritisiert in seinen Werken immer wieder die Islamisierung Algeriens und seine korrupten Machthaber. Jetzt wurde er in einem Schnellprozess ohne adäquate rechtliche Vertretung zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von umgerechnet 3500 Euro verurteilt. Das Regime unter Präsident Abdelmadjid Tebboune will hier offensichtlich ein Exempel statuieren - um Intellektuelle, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten einzuschüchtern. Es ist aber auch eine Machtdemonstration gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich.

Die Verhaftung Sansals hat weltweite Solidarität ausgelöst.

"ttt" hat darüber mit dem deutsch-algerischen Politikprofessor Rachid Ouaissa von der Universität Marburg und dem Autor und Algerien-Experten Claus Leggewie gesprochen, der trotz allem optimistisch ist, dass Sansal früher freikommt als verkündet.

Autorin: Grete Götze

Moderation: Siham El-Maimouni

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

Redaktion: Ulrike Bremer, Nora Binder (hr)

