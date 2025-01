Osnabrück (ots) - Anke Engelke (59) Entertainerin, reist unter falsche Flagge in den Urlaub: "Im Ausland ist das Schönste, wenn man fragt: Was machen Sie denn beruflich? Ich sage gern, dass ich Lehrerin oder Museumspädagogin bin", sagte Engelke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "So führt man die ...

mehr