Robbie Williams bei "maischberger": "Ich liebe Pünktlichkeit, meine Frau ist kein Fan davon, das ist ein Problem in unserer Ehe"

Der britische Sänger und Entertainer Robbie Williams liebt Eigenschaften, die als typisch für Deutsche gelten: "Ich liebe Pünktlichkeit. Aber meine Frau ist kein Fan von Pünktlichkeit, das ist ein Problem in unserer Ehe", sagte Williams mit einem Augenzwinkern in der ARD-Talksendung "maischberger". In Deutschland fühlt sich der Sänger sehr wohl, zumal er großer Fan eines deutschen Fußballtrainers ist. "In England ist Jürgen Klopp der berühmteste Deutsche und ich liebe Klopp. Insofern ist es cool, dass ich ein beliebter Brite hier bei Euch bin", sagte Williams in dem Vorab-Interview anlässlich der Deutschlandpremiere seiner Filmbiografie "Better Man – Die Robbie Williams Story". Der Film startet am 2. Januar 2025 in den deutschen Kinos.

Die zweistündige Filmbiographie, in der der Sänger als computergenerierter Affe dargestellt wird, gebe Einblicke in sein Seelenleben. Laut Williams zeigt der Film unter anderem seine Kindheitstraumata: "Irgendwie sind wir doch alle Opfer von Traumata aus unserer Kindheit. Meine ganz persönlichen Dämonen und Monster redeten mir ein, dass ich nicht gut genug sei." Heute habe er "die beste Zeit meines Lebens", betonte Williams bei "maischberger". Er erlebe seinen Beruf jetzt so, wie der Junge von früher es erhofft habe. "Es hat viele Jahre gedauert, aber ich erlebe derzeit genau, das, was er sich erträumt hat."

