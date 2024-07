ARD Das Erste

"Brennpunkt" heute, am 22. Juli 2024, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 22. Juli, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

22. Juli 2024

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Wende im US-Wahlkampf

Macht Harris jetzt das Rennen?

Moderation: Sabine Scholt

Joe Biden hat seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf bekanntgegeben und gleichzeitig seiner Vizepräsidentin Kamala Harris die Unterstützung zugesagt. Sollte Harris als Kandidatin der Demokraten nominiert werden, träte sie gegen Donald Trump an, um die erste Präsidentin in der Geschichte der USA zu werden. Doch der Weg dorthin ist voller Herausforderungen.

Im "Brennpunkt" beleuchten wir die folgenden Fragen: Welche Chancen hat Harris, sich innerhalb der Partei durchzusetzen? Wie wären ihre Chancen in einem Duell mit Donald Trump? Und was bedeutet Bidens Rückzug für die transatlantischen Beziehungen?

In der Sendung führen wir unter anderem Gespräche mit unseren Korrespondenten in Washington sowie mit Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

