ARD Das Erste

Tour de France in der ARD erfolgreich

Marktanteile von bis zu 26 Prozent in der Spitze, großes Interesse auch bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der spannende Kampf um das Gelbe Trikot bei der 111. Tour de France mit dem Gesamtsieg des Slowenen Tadej Pogacar hat der ARD erneut ein Millionenpublikum beschert. Durchschnittlich 1,077 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Live-Übertragungen im Ersten. Dies entspricht über die 57 Sendestunden einem Marktanteil von 11,7 Prozent - der höchste Wert seit 2015. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat sich der Marktanteil in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und erreicht mit 12,3 Prozent (0,189 Millionen) ebenfalls einen neuen Bestwert für die Tour-Übertragungen seit 2015.

"Der hohe Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer belegt, dass die Tour de France auch in Zeiten von konkurrierenden sportlichen Großereignissen ein Publikumsmagnet ist", erklärte Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, der für die ARD federführend die Berichterstattung verantwortet. "Mein herzlicher Dank geht an das ARD-Tour-Team für die stets kompetente und engagierte Berichterstattung auf allen Ausspielwegen. Nun hoffe ich auf eine ebenfalls gute Resonanz bei den Übertragungen zur Tour de France der Frauen im August."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wie im Vorjahr haben wir auch bei der Tour 2024 die Etappen fast von Beginn an übertragen, und das mit Erfolg! Die 57 Live-Sendestunden, die wir allein im Ersten gezeigt haben, haben im Schnitt fast 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, und das, obwohl deutsche Erfolge in diesem Jahr ausgeblieben sind. Auch das Interesse in der jüngeren Zielgruppe ist ungebrochen - das zeigt, dass die Tour de France mit allen ihren Facetten als sportliches Großereignis die Menschen begeistert, unabhängig davon, ob deutsche Fahrer vorne mitmischen können."

Erfolgreichste Tour-Etappen im Ersten waren die beiden Pyrenäen-Aufstiege. Den höchsten Marktanteil erreichte mit 18,0 Prozent die 14. Etappe von Pau nach Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (1,611 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer), dies ist der beste Wert für eine Tour-Etappe seit 2015. Platz 2 geht an die 15. Etappe von Loudenvielle auf das Plateau de Beille mit 16,4 Prozent bei 1,607 Millionen Radsportfans. In der Spitze wurden bei den Übertragungen sogar mehr als 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, bei einem Marktanteil von 26 Prozent. Die spektakulären Bergetappen haben damit wie erwartet mit die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer an die Bildschirme gelockt, um das direkte Duell zwischen Tadej Pogacar und dem Vorjahressieger Jonas Vingegaard hautnah zu erleben.

Die Videos auf sportschau.de und in der ARD Mediathek wurden im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls stärker abgerufen. Die Event-Livestreams der Tour-Übertragungen wurden insgesamt über sieben Millionen Mal genutzt. Zusätzlich erzielten die Videos, die on demand zur Tour de France auf dem ARD-Angebot verfügbar sind, bis Samstag über fünf Millionen Wiedergaben. Hierzu zählen sowohl die Tour-Etappen zum Nachschauen als auch die Videos der aktuellen Doku-Reihe "Alles auf Gelb" und "Deine Tour". Auch die Berichterstattung im Hörfunk - ebenso unter SR-Federführung - erfreute sich großer Beliebtheit: Die Nachfrage der ARD-Radiowellen nach Live-Kommentar und Berichterstattung war erneut sehr hoch.

Ebenso über Social Media erreichten ARD-Beiträge zur Tour de France die Menschen. So wurden beispielsweise die Videos auf YouTube rund 11,6 Millionen Mal angesehen. Hinzu kommen über 38 Millionen Kontakte über Instagram und mehr als 3,8 Millionen Video-Abrufe bei TikTok. Die aktuellen Folgen des Podcasts "Tourfunk" erzielten bis Samstag außerdem rund 740.000 Downloads (nur Folgen zu den Etappen 1 bis 20 enthalten).

Das Online-Angebot zur Tour de France bei sportschau.de und in der Sportschau-App kommt seit Juni auf insgesamt rund elf Millionen Visits, davon entfielen rund 1,7 Millionen Besuche auf den Tourticker.

Tour de France Femmes 2024

Die ARD überträgt unter Federführung des Saarländischen Rundfunks auch die Tour der Frauen erstmals im Hauptprogramm - von Montag, 12. August, unmittelbar nach Ende der Olympischen Spiele, bis Sonntag, 18. August, täglich zwei Stunden, in der Regel von 14:00 bis 16:00 Uhr. Das Rennen ist auch in der ARD Mediathek und auf sportschau.de zu sehen. Zusammenfassungen auf YouTube und Berichterstattung im Hörfunk und in den sozialen Medien runden das Angebot ab. Auch im Tourfunk-Podcast wird die Tour de France Femmes selbstverständlich Thema sein.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell