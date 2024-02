ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 5. Februar 2024, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Was hilft gegen die extrem Rechten: zuhören, demonstrieren, verbieten?

Die Gäste u.a.:

Mario Voigt (CDU, Vorsitzender im Landesverband Thüringen)

Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat)

Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin)

Leif-Erik Holm (AfD, Bundestagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion)

Celia Sasic (Vizepräsidentin des DFB)

Hildegard Müller (Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie)

Im ganzen Land Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD. Für knapp 40 Prozent der Deutschen stellen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus derzeit die größte Gefahr für die Demokratie dar. Welches Vorgehen ist am hilfreichsten: die AfD verbieten, die Partei und deren Wählerinnen und Wähler ausgrenzen oder ihnen zuhören?

Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair" to go.

