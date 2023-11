ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 6. November 2023, live aus Berlin um 21:00 Uhr in der ARD-Mediathek oder um 23:45 Uhr im Ersten

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Kanzler im Abschiebemodus - hilft das den Kommunen wirklich?

Die Gäste:

Dirk Wiese (SPD, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, MdB)

Thorsten Frei (CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, MdB)

Jens Marco Scherf (B'90/Grüne, Landrat von Miltenberg in Bayern)

Hadija Haruna-Oelker (Journalistin und Moderatorin)

Christian Stäblein (Bischof, Beauftragter der Evangelischen Kirche für Flüchtlingsfragen)

Der Bundeskanzler verspricht eine Wende beim Thema Migration: Wird jetzt wirklich bald im großen Stil abgeschoben? Reicht das, um die hohen Flüchtlingszahlen zu drücken? Müssen Flüchtlinge schneller in Arbeit, Sozialleistungen gekürzt, Europas Grenzen wehrhafter werden?

