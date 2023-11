ARD Das Erste

Das Nordsee-Duell: Oliver Mommsen gegen Ulrike C. Tscharre_- "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 6. bis 10. November 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Montag, 6. November, startet "Wer weiß denn sowas?" in eine neue Ratewoche im Ersten. Moderator Kai Pflaume erwartet erneut fünf prominente Paarungen zum heiteren Wettraten, die sich an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton auch feuchtfröhlichen Quizfragen wie dieser stellen werden:

Das Wort Sekt ...?

a) entstand aus der Tradition, Luftschiffe damit zu taufen

b) war ursprünglich eine Bezeichnung für Sherry

c) darf gesetzlich nur Schaumweine aus Deutschland bezeichnen

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

"Comedienne-Duell": Ariana Baborie und Lena Kupke sind nach eigener Aussage schon einzeln witzig, schnell und klug, aber bei ihren gemeinsamen Auftritten ein Feuerwerk der Improvisation, des Schlagabtauschs und des Lachens.

"WaPo-Duell": Direkt im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?" kehrt die Krimi-Serie "WaPo Berlin" mit neuen Folgen zurück ins Erste. Doch zuvor raten Kriminaloberkommissar Fahri Celik (Hassan Akkouch) und seine neue Kollegin, die Kriminalhauptkommissarin Hanna Kowollik, gespielt von Marie Schöneburg, um die Wette.

"Musiker-Duell": Jana Groß ist die Sängerin der Band "Bell Book & Candle", die bereits 1998 ihr erstes Album veröffentlichte, 2023 legten die Berliner ihr 7. Album "Ambient" vor. Sie tritt zum Wettstreit gegen den Liedermacher Heinz Rudolf Kunze an, dessen neue CD "Können vor Lachen" im Frühjahr erschien.

"Sängerinnen-Duell": Die Berlinerin Jeanette Biedermann und die gebürtige Erfurterin Yvonne Catterfeld haben viel gemeinsam. Beide sind musikalisch und schauspielerisch begabt und starteten Anfang der 2000er nach ihren Auftritten in der Daily-Soap GZSZ ihre musikalischen Karrieren.

"Nordsee-Duell": Bevor die erste Folge der neuen Krimireihe "Mord oder Watt?" um 20.15 Uhr im Ersten läuft, kommt es bei "Wer weiß denn sowas?" zum Nordsee-Duell. Oliver Mommsen, als selbstgefälliger TV-Star Tim Seebach, trifft auf die souveräne Restaurantbesitzerin Hannah Lübker, gespielt von Ulrike C. Tscharre.

Die Woche im Überblick:

Montag, 6. November Ariana Baborie / Lena Kupke

Dienstag, 7. November Hassan Akkouch / Marie Schöneburg

Mittwoch, 8. November Heinz Rudolf Kunze / Jana Groß

Donnerstag, 9. November Yvonne Catterfeld / Jeanette Biedermann

Freitag, 10. November Oliver Mommsen / Ulrike C. Tscharre

Hätten Sie es gewusst?

Das Wort "Sekt" war ursprünglich eine Bezeichnung für Sherry

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell