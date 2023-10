ARD Das Erste

"Brennpunkt: Krieg im Nahost", heute, am Sonntag, 29. Oktober 2023, 20:15 Uhr

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am Sonntag, 29. Oktober um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

Drei Wochen nach dem brutalen Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel tritt der Krieg in eine neue Phase. Israel ist mit Bodentruppen in den Gazastreifen eingedrungen, Ministerpräsident Netanjahu hat die Bevölkerung auf einen "zweiten Unabhängigkeitskrieg" eingeschworen. Durch die intensiven Kampfhandlungen wird die Lage der Geiseln im Gazastreifen noch prekärer. Gleichzeitig gibt es Berichte von ersten Plünderungen in UN-Verteilzentren. Der "Brennpunkt" analysiert die brisante Lage in Nahost.

Moderation: Christian Nitsche

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell