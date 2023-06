ARD Das Erste

ANNE WILL am 02. Juli 2023 um 21:45 Uhr im Ersten

Machtkampf in Russland - Chance für die Ukraine?

Bild-Infos

Download

München (ots)

Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin - der Chef der Gruppe - ist mittlerweile im Exil in Belarus, heißt es. Russlands Präsident Putin gibt sich volksnah, geht zugleich aber hart gegen mögliche Unterstützer Prigoschins vor. Doch wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen? Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen? Zu Gast bei Anne Will: Ralf Stegner (SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Norbert Röttgen (CDU), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Irina Scherbakowa, russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent "Die Zeit" in Moskau ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell