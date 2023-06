ARD Das Erste

"Brennpunkt: Machtkampf in Russland" am 24. Juni 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.

Samstag, 24. Juni 2023, 20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Machtkampf in Russland

Moderation: Ellen Ehni

Heute um 15:30 entfällt der Spielfilm; stattdessen wird eine "tagesschau extra" bis ca. 17:10 Uhr über die aktuellen Ereignisse berichten.

Auch "Anne Will" und der "Presseclub" werden sich am morgigen Sonntag mit dem Thema befassen. Bei "Anne Will" lautet der Titel "Machtkampf in Russland: Verliert Russland die Kontrolle"; die Gäste im "Presseclub" diskutieren zu der Frage "Aufstand in Russland: Erodiert Putins Macht?".

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

