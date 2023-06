ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten für die hintergründige Komödie "Justizpalast" (AT) | Mit Amelie Kiefer, Helmfried von Lüttichau, Robert Palfrader u. v. m.

München

In München haben die Dreharbeiten zu "Justizpalast" (AT) begonnen, eine Produktion der MOOVIE im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Im Mittelpunkt steht eine junge Richterin, gespielt von Amelie Kiefer, die voller Ideale ihren Dienst im altehrwürdigen Münchner Justizpalast antritt, aber sehr rasch mit den Realitäten im Justizalltag und der Frage nach Recht und Gerechtigkeit konfrontiert wird. Weitere Darsteller:innen sind Helmfried von Lüttichau, Robert Palfrader, Leo Reisinger, Karim Günes, Jutta Fastian, Monika Manz, Ulrike Willenbacher, Wilfried Klaus und Lilly Forgách.

Katharina Woll hat die Regie der Verfilmung des amüsanten Drehbuchs von Carolin Otto übernommen, frei nach Motiven des gleichnamigen Bestseller-Romans von Petra Morsbach.

Zum Inhalt: Der Traum der jungen Richterin Thirza Zorniger (Amelie Kiefer) wird wahr, als sie eine befristete Stelle am Oberlandgericht, im geschichtsträchtigen Justizpalast in München, bekommt. Weder die hohe Erwartungshaltung ihres Vorgesetzten Kaspar Epha (Helmfried von Lüttichau), noch der Berg an Alt-Fällen, den sie abarbeiten soll, können ihre Euphorie bremsen. Als Thirza bei einem hochkomplexen Fall auf Ungereimtheiten im vorangegangenen Strafprozess stößt, will niemand den Vermutungen einer Anfängerin Glauben schenken. Angetrieben durch ihren Gerechtigkeitssinn steht Thirza vor der Entscheidung, dem weiter nachzugehen und ihre noch junge Karriere aufs Spiel zu setzen, oder alles seinen formal-juristischen Gang gehen zu lassen. Zu ihrer Überraschung bekommt sie plötzlich Unterstützung von ihrem Vater Carlos (Robert Palfrader), einer exzentrischen Münchner Schauspiellegende, und dem Journalisten Kaya (Karim Günes). Auch ihr Opa Kargus (Wilfried Klaus) und ihre alte Tante (Monika Manz), nebst Lebensgefährtin (Ulrike Willenbacher), halten sich mit guten Ratschlägen, wie sie mit der vertrackten Situation umgehen soll, nicht zurück ...

Gedreht wird noch bis Mitte Juli in München und Umgebung. Kamera führt Carmen Treichl, die Herstellungsleitung liegt bei Laura Machutta. Als Produzentin fungiert Heike Voßler, als Producer Götz Marx. Oliver Berben ist Executive Producer. Redaktionell verantwortlich ist Claudia Luzius (ARD Degeto).

