ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 21. Juni 2023, um 22:50 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nur jeder Fünfte ist zufrieden mit der Ampelregierung. Kann die Einigung im Heizungsstreit die Wende bringen? Und hat Deutschland die richtige Strategie im Ukrainekrieg? Darüber diskutieren der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr und der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla.

Gegenoffensive in der Ukraine: Die ukrainischen Truppen kommen nur mühsam voran. Laut Kiew stehe der große Schlag aber noch bevor. Was ist über die Lage an der Front bekannt? Dazu im Studio die Militärexpertin Claudia Major.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit Giovanni di Lorenzo, die Moderatorin des ZDF heute-journals Dunja Hayali und der Verleger von The European Wolfram Weimer.

Gäste:

Christian Dürr (FDP,Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Präsidiums)

Tino Chrupalla (AfD,Fraktionsvorsitzender und Bundessprecher)

Claudia Major (Militärexpertin)

Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)

Dunja Hayali (ZDF-Moderatorin)

Wolfram Weimer (The European)

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell