"maischberger" am Dienstag, 20. Juni 2023, um 22:50 Uhr

Schwierige Gespräche in Berlin: Die Bundesregierung empfängt Chinas Ministerpräsidenten LI Qiang und sein Kabinett zu Regierungskonsultationen. Wie sollte Deutschland umgehen mit der Großmacht? Kann China im Ukraine-Krieg Frieden stiften? Darüber sprechen die Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der China-Experte Felix Lee.

Vor wenigen Wochen überlebte Deutschlands bekanntester Tierfilmer in Rumänien schwer verletzt einen Bärenangriff. Warum das Tier keine Schuld trifft, was er in Jahrzehnten in der Wildnis gelernt hat und wie der Mensch den Zugang zur Natur wiederfinden kann - im Studio der Filmemacher Andreas Kieling.

Es erklären, kommentieren und diskutieren die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl, der Herausgeber des Pioneer Briefing Gabor Steingart und die ARD-Moderatorin und Journalistin Eva Schulz.

Gäste:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP,Außen- und Verteidigungspolitikerin)

Felix Lee (Journalist und China-Experte)

Andreas Kieling (Tierfilmer)

Anja Kohl (Moderatorin "Börse vor acht")

Gabor Steingart (Media Pioneer)

Eva Schulz (Moderatorin und Journalistin)

