ARD Das Erste

Im Dreh: die dritte Staffel der internationalen ARD-Degeto-Koproduktion "Kommissar Bäckström"

Bild-Infos

Download

München (ots)

In Schweden haben in dieser Woche die Dreharbeiten zur dritten Staffel der internationalen ARD-Degeto-Koproduktion "Kommissar Bäckström" begonnen. Für die Hauptrolle des leicht misanthropisch veranlagten Ermittlers steht erneut Kjell Bergqvist vor der Kamera. Die neue Staffel führt den Kommissar nach Mallorca, wo der Ermittler mit einer nahezu einhundertprozentigen Aufklärungsquote seinen härtesten und bislang einzig ungeklärten Fall zu lösen sucht, der ihn weit zurück in die eigene Kindheit führt.

An Bergqvists Seite spielen erneut Agnes Lindström Bolmgren als Ankan Carlsson, Rolf Lydahl als Niemi, Elvis Stegmar als Edvin, Pekka Strang als Toivonen, Filip Berg und Peshang Rad als Olsson und Olzzon. Mit dabei sind außerdem: Helena Bergström, Julia Marko Nord, Victoria Dyrstad, Malgorzata Pieczynska, Mira Lydahl, Thea Sannert, Srdjan Nedzipovski u. v. a.

Zum Inhalt:

Für Kommissar Bäckström gibt es keine unlösbaren Fälle. Ein Cold Case lässt dem Starermittler jedoch keine Ruhe. Seit Kindheitstagen beschäftigt ihn der Mord an seiner Jugendfreundin Sally. Um eine Zeugin von damals zu sprechen, fliegt er auf eigene Faust nach Mallorca. Kurz nach Ankunft zieht ein anderes Verbrechen Bäckströms Aufmerksamkeit auf sich, als im Pool seines Ferien-Apartments eine Leiche schwimmt. Ohne auf Zuständigkeiten zu achten, beginnt der Stockholmer Kommissar zu ermitteln und kommt einer verdeckten Auslandsmission unter Leitung der Staatsanwältin Wall in die Quere. Je tiefer Bäckström in deren "Operation Palma" eintaucht, umso mehr sagt ihm seine Intuition, dass hier auch die Lösung für den Mord an Sally liegt.

"Kommissar Bäckström" ist eine Produktion der Yellow Bird Schweden AB (Produzent: Daniel Gylling) in Koproduktion mit der ARD Degeto (Execuitive Producers: Sebastian Lückel, Christoph Pellander), CMore, TV4 und Film i Väst für die ARD. Die Drehbücher schrieben erneut Jonathan Sjöberg und Dennis Magnusson nach Charakteren der Romane von Leif GW Persson. Regie führen Jonathan Sjöberg und David Berron. Kamera: David Hellman. Die Redaktion für die ARD Degeto übernehmen erneut Sebastian Lückel und Lea Berg, Banijay Rights den Weltvertrieb.

Gedreht werden sechs Folgen à 45 Minuten für die ARD. Die Dreharbeiten dauern bis voraussichtlich Anfang Dezember 2022.

Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel stehen aktuell in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Die Folgen fünf und sechs der zweiten Staffel zeigt Das Erste am kommenden Sonntag, 21. August 2022.

Foto unter www.ardfoto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell