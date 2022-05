ARD Das Erste

Neue Folgen "Wissen vor acht - Erde" mit Eckart von Hirschhausen

Am 23. Mai 2022 beginnen in Köln Mülheim die Dreharbeiten zu einer neuen Staffel "Wissen vor acht - Erde" mit Eckart von Hirschhausen.

Auch die neuen Folgen drehen sich wieder um die großen Zusammenhänge auf unserem Planeten und wie die Gesundheit von uns Menschen mit der Gesundheit unserer Erde zusammenhängt. In den neuen Folgen erklärt Eckart von Hirschhausen unter anderem wie die Zukunft der Waldnutzung aussehen kann, wie Landwirte zu Klimawirten werden und die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Allergien und der Klimakrise gibt.

"Während wir drehen, gibt es die erste Hitzewelle und Stürme in Deutschland, in Indien sind es über 50 Grad, und in Kalifornien wird das Trinkwasser knapp. Wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir kein Jahrhundert mehr Zeit haben. Deshalb freue ich mich, jeden Mittwoch vor der 'Tagesschau' knackig erklären zu dürfen, wie solche Dinge zusammenhängen und was es für gute Lösungen gibt. Frische Folgen linear, und alle Folgen in der Mediathek!"

Produktion: Tvision GmbH

Redaktion: Wolfgang Lemme / Nils Wohlfarth (WDR)

