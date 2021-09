ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 15. Oktober 2021

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Freitag, 15. Oktober 2021, 2.45 Uhr Terra Xplore BTW 2021: Beeinflussen Influencer*innen unsere Wahl? Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise. Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln. Influencer*innen und Wahlen: Manipulieren sie uns? Influencer*innen beeinflussen schon länger, was wir kaufen. Doch wie ist es in der Politik? Jasmina Neudecker ergründet, inwieweit Influencer*innen auch unsere Wahlentscheidung manipulieren können. Freitag, 15. Oktober 2021, 3.00 Uhr Terra Xplore Insekten essen: Ist das okay? Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise. Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln. Insekten essen: Ist das okay? Insekten gelten als das Superfood der Zukunft und werden als Alternative zu Fleisch zunehmend gehypt. Aber ist es wirklich besser, Insekten zu essen, als Kühe und Schweine, fragt sich Biologin Jasmina Neudecker. Freitag, 15. Oktober 2021, 3.15 Uhr Terra Xplore Wie gefährlich ist das Moor? Für "Terra Xplore" entdeckt die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre besondere Art und Weise. Mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe findet sie Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft erlebnisreich und emotional zu vermitteln. Kann man im Moor versinken? Zusammen mit einem Experten wagt Biologin Jasmina Neudecker den Selbstversuch und geht selbst tief hinein ins Moor. Schafft sie es ohne Hilfe wieder raus? Bei ihrem Erlebnis stößt Jasmina auch auf das Schicksal einer jungen, weiblichen Moorleiche.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell