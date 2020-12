ProSieben

Großer Bruder gegen große Schwester: Jürgen Milski tritt gegen Sonja Zietlow an bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben. Live

UnterföhringUnterföhring (ots)

18. Dezember 2020. Was könnte einer Frau Angst machen, die sich regelmäßig mit Nattern, Nachtfaltern und Nacktmulchen beschäftigt? Ihr "Schlag den Star"-Gegner Jürgen Milski anscheinend nicht. Sonja Zietlow zieht selbstbewusst in das Live-Duell am Samstagabend auf ProSieben. "Hey Jürgen, Big Brother hat Dich groß gemacht. Big Sister wird Dich kurz und klein machen", kündigt die Moderatorin an. Doch Milski steht ihr in Sachen Siegessicherheit in nichts nach: "Liebe Sonja, du als Pilotin weißt ja sicher, wie sich eine Bruchlandung anfühlt. Falls nicht, werde ich es dir am Samstag mal zeigen! Dein letzter Flug wird der aus der Sho w sein - und zwar ohne Koffer!"

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

Musikalische Unterstützung erhalten die Spieler am Samstag live von Bosse mit "Der letzte Tanz" und von Sarah Connor mit "Bye Bye".

"Schlag den Star" am Samstag, 19. Dezember, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

