ARD Das Erste

Das Kochduell: Ali Güngörmüs und Zora Klipp bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 21. bis 25. Februar 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Zum Wochenstart macht Moderator Kai Pflaume seinen Zuschauern Appetit auf die Sendung "Familien-Kochduell", in der ab sofort wochentäglich um 16:10 Uhr im Ersten, jeweils zwei Familien in den kochenden Wettstreit treten. Die Fernsehköchin Zora Klipp und Spitzenkoch Ali Güngörmüs bewerten als Juroren die fertigen Gerichte. Am Montag treten die beiden Koch-Profis bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander zum Wettraten an.

In der Kultserie "Stromberg" spielte Diana Staehly die Rolle der "Tanja Steinke" - an der Seite von Christoph Maria Herbst alias "Bernd Stromberg". Am Dienstag gibt es ein spaßiges Wiedersehen zwischen dem cholerischen Chef der Zweigniederlassung der "Capitol Versicherung AG" und seiner attraktiven Kollegin.

Seit 2016 spielt Götz Schubert den eigenbrötlerischen Kriminalhauptkommissar "Butsch" Schulz in der ARD-Reihe "Wolfsland". Claudia Michelsen ist zurzeit in der lustig-schrägen Impro-Serie "Das Begräbnis" im Ersten als eine der potenziellen Erbinnen zu erleben. Am Mittwoch treten die beiden Schauspieler zum fröhlichen Rateduell an.

Am Donnerstag wird es sportlich im "Wer weiß denn sowas?"- Studio, wenn die beiden Sportmoderatorinnen Sylvia Walker und Andrea Kaiser, unterstützt von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, sich ins Zeug legen, um verblüffende Fragen, wie diese, richtig zu beantworten:

In Japan wird das grüne Licht bei Ampeln ...?

a) an T-Kreuzungen nur blinkend eingesetzt

b) 2023 abgeschafft und durch violettes Licht ersetzt

c) als "blau" bezeichnet, obwohl es grün ist

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. Februar 2022 im Überblick:

Montag, 21. Februar - Ali Güngörmüs und Zora Klipp

Dienstag, 22. Februar - Diana Staehly und Christoph Maria Herbst

Mittwoch, 23. Februar - Claudia Michelsen und Götz Schubert

Donnerstag, 24. Februar - Sylvia Walker und Andrea Kaiser

Freitag, 25. Februar - Sport

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell