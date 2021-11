ARD Das Erste

Drei neue Sprecher:innen ab Januar 2022 in "Das Wort zum Sonntag" -Team

Premieren für Alexander Höner, Anke Prumbaum, Julia Enxing

Abschied von Gereon Alter, Christian Rommert und Ilka Sobottke

Mehr als 1,3 Millionen Menschen schauen Woche für Woche "Das Wort zum Sonntag" am Samstagabend im Ersten. Ab dem Jahreswechsel werden drei neue Gesichter mit der zweitältesten Sendung im deutschen Fernsehen verbunden sein. Alexander Höner (rbb) heißt der neue Sprecher, der das Team von der evangelischen Seite bereichern wird. Sein erstes "Wort zum Sonntag" spricht er am 8. Januar 2022. Alexander Höner ist Pfarrer aus Tempelhof-Schöneberg in Berlin. In seiner Praxis fährt er auch schon einmal mit einer Rikscha durch Berlin und fragt die Leute: "Wie sieht Dein Himmel aus?" und ist überrascht, was die Berliner:innen alles darauf antworten.Alexander Höner löst Pastor Christian Rommert aus Bochum (WDR) ab, der nach sechs Jahren sein letztes "Wort" am 4. Dezember 2021 sprechen wird. Als weitere neue Sprecherin wurde Anke Prumbaum aus Moers (WDR) benannt. Die Pfarrerin kennt "die Perspektive derer, die von sich sagen, dass sie eher nicht zur Kirche gehen. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen ist mir wichtig - ihre Fragen an den Glauben zu hören und mit ihnen nach Orientierung im Leben zu suchen." Anke Prumbaum ist Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter, mit denen das Leben durchaus turbulent sein kann. Zum Entspannen braucht sie drei Dinge: ihre Laufschuhe, die Yogamatte und Hafermilch für den Kaffee. Sie wird am 22. Januar 2022 Premiere feiern und damit Pfarrerin Ilka Sobottke (SWR) ablösen, die nach drei Jahren ihr letztes "Wort" am 11. Dezember 2021 sprechen wird. Die dritte Neue in der Runde ist Prof. Dr. Julia Enxing (MDR). Sie hat den Lehrstuhl für Systematische Theologie am Institut für Katholische Theologie an der Technischen Universität Dresden inne, fährt mit Vorliebe ein altes Hollandrad und joggt auch an trüben Tagen in Begleitung ihrer Hündin über die Elbwiesen. Julia Enxing ist überzeugt: "So wie Gesellschaften, Politik, Ökologie und Ökonomie sich fortwährend verändern, so ist auch eine Kirche, die sich in Leben und Alltag verortet, in Bewegung. Theologie am Puls der Zeit zu treiben bedeutet deshalb auch, flexibel zu sein." Am 29. Januar 2022 wird sie ihr erstes "Wort zum Sonntag" sprechen. Sie löst Pfarrer Gereon Alter (WDR) ab, der seit 2010 zu den Sprechern gehörte und bereits am 30. Oktober sein letztes "Wort" sprach. Die neuen Sprecher ergänzen das von katholisch und evangelischer Seite paritätisch besetzte achtköpfige "Wort-zum-Sonntag"-Team, das sie nun gemeinsam mit Wolfgang Beck aus Hildesheim (NDR), Lissy Eichert aus Berlin (rbb), Benedikt Welter aus Saarbrücken (SR) sowie Stefanie Schardien aus Fürth (BR) und Annette Behnken aus Loccum (NDR) bilden. Für Interviewwünsche zu den neuen Sprecher:innen des "Das Wort zum Sonntag" melden Sie sich bitte bei untenstehendem Pressekontakt. Unter der Adresse www.DasErste.de/wort finden sich die Lebensläufe der neuen Sprecher/Innen, aktuelle Manuskripte, Porträts der Sprecher/Innen und Hintergrundinformationen zur Sendung. Links führen zu den Informationsangeboten der Kirchen und ihren Seelsorge-Einrichtungen.

