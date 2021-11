ARD Das Erste

ANNE WILL am 28. November 2021 um 21:45 Uhr im Ersten: Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?

"Mehr Fortschritt wagen" will die neue Ampel-Koalition aus SPD, den Grünen und der FDP. Deutschland modernisieren und den Klimaschutz forcieren. Doch die Regierungsübernahme fällt in die Zeit der vierten und bislang dramatischsten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht immer neue Höchstwerte, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 400. Doch die Impfquote ist weiterhin zu niedrig. Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition kommt nun zur Wirkung, aber reicht es auch? Helfen die eingeführten 2G-Regelungen überhaupt noch, die vierte Welle zu brechen? Oder kann nur ein Lockdown eine Überlastung der Intensivstationen verhindern? Zu Gast bei Anne Will: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern) Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit) Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende) Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Melanie Amann (Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro "Der Spiegel") ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

