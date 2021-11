ARD Das Erste

DFB-Pokal-Achtelfinale am 18. und 19. Januar 2022: FC St. Pauli - Borussia Dortmund und Hertha BSC - Union Berlin live im Ersten

München (ots)

Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist ausgelost, die Begegnungen, die live im Ersten übertragen werden, stehen fest: Am Dienstag, 18. Januar 2022, tritt ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund an. Spannung ist bei diesem Aufeinandertreffen am Millerntor vorprogrammiert: St. Pauli hatte das Achtelfinale gegen Dynamo Dresden erst in der Verlängerung klargemacht, und mit den Borussen kommen die aktuellen Bayern-Verfolger in der Fußball-Bundesliga nach Hamburg.

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, überträgt Das Erste live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Berliner Stadtderby Hertha BSC gegen Union Berlin. Aktuell läuft es für Union in der Liga etwas besser, ob das aber auch für den DFB-Pokal gilt, bleibt abzuwarten. Im Anschluss an die Live-Übertragungen werden in der "Sportschau" alle übrigen Achtelfinal-Begegnungen vom Tage zusammengefasst. Am Dienstag stehen unter anderem 1860 München - Karlsruher SC und 1. FC Köln - HSV auf dem Programm, am Mittwoch RB Leipzig - Hansa Rostock sowie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.

