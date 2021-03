SAT.1

Der Fluch des Silbermonds: Stefanie Kloß lässt die Coach-Konkurrenz bei #VoiceKids alt aussehen - Runde 3 der Blind Auditions am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1

Sieben Talente. Darunter sechs 4er-Buzzer. Und vier verdutzte Coach-Kollegen. Für Stefanie Kloß und ihr #TeamSteff läuft es richtig rund bei "The Voice Kids" 2021. Der dritten Ausgabe der Blind Auditions am Samstag (13. März, 20:15 Uhr, SAT.1) tritt sie deshalb entsprechend optimistisch entgegen: "Leute, Leute. Ey, zieht euch schon mal warm an. Ich hab irgendwie im Gefühl, dass alle Perlen zu mir kommen!" Coach-Konkurrent Michi Beck vermutet: "Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Sie kann doch nicht alle 4er-Buzzer gewinnen!"

Für die Coach-Rivalen ist der Grund für die große Anziehungskraft von #TeamSteff schnell gefunden: "Es ist ein Fluch - der Fluch des Silbermonds!" Um den Fluch zu brechen, legen sie sich am Samstag so richtig ins Zeug. Besonders Alvaro Soler zeigt sich siegessicher: "Ich hab letzte Nacht geträumt, dass ich dieses Jahr gewinnen werde!" Um sein Ziel mit #TeamAlvaro zu erreichen, greift er tief in die Trickkiste: Von der Steff-Style-Kopie mit Schwarzhaar-Perücke bis hin zur Interpretation des Silbermond-Hits "Symphonie" auf Spanisch, dem #VoiceKids-Coach ist auf dem Weg zum Sieg jedes kreative Mittel recht. Doch holt er damit erfolgreich zum Gegenschlag aus und schafft es, in der dritten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" mit seinen Talenten #TeamSteff zu überholen?

Diese Talente stehen am Samstag, 13. März, in der dritten Ausgabe der Blind Auditions auf der "The Voice Kids"-Bühne:

- Daria (9) aus Hamburg - HH - Rockzone mit Arian (14), Ruben (13) & Oskar (12) aus Staufenberg - HE - Leila (15) aus Leipzig - SN - Arthur (14) aus Bad Homburg - HE - Katarina (9) aus Berlin - BE - Johannes (15) aus Knittelfeld in der Steiermark - Österreich - Emily (12) aus Gelnhausen - HE - Sven (15) aus Weimar - TH - Elisa (14) aus München - BY - Lukas (13) aus Berlin - BE - Aysu (14) aus Tuttlingen - BW - Ben (14) aus Berlin - BE - Maya (11) aus Frankfurt a. M. - HE - Kirstin (14) aus Brixen in Südtirol - Italien

Die dritten Blind Auditions von "The Voice Kids" am Samstag, 13. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Die neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.

Außerdem gibt es in der digitalen "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken täglich exklusiven Zusatzcontent zur neuen Staffel - unter anderem können alle Fans der Show erstmals virtuell ihr eigenes Team zusammenstellen. Zusätzlich finden die Zuschauer während der Ausstrahlung im TV schnell alles Wissenswerte über die Talente und Coaches sowie die Highlights der Staffel über den red button auf der Fernbedienung ihres Smart-TVs.

