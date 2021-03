SAT.1

Verona Pooth, Steffen Henssler, Wilson Gonzalez und Uwe Ochsenknecht und weitere Promis rätseln bei Steven Gätjen um 100.000 Euro - im Promi-Special von "5 Gold Rings" am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

Wo haben Frauen Schmerzen, wenn sie an dem sogenannten Honeymoon-Syndrom leiden? Und wer hat bei Sängerin Lena Meyer-Landrut gut hingeschaut und kann ihre Tattoos zuordnen?

In Promi-Paarungen rätseln Verona Pooth und Steffen Henssler, Caroline Frier und Jochen Schropp, Wilson Gonzalez und sein Vater Uwe Ochsenknecht, Oli P. und Jasmin Wagner über die Rezeptur von Eierlikör, den Namen von Benjamin Blümchens bestem Freund und den Ursprung der Tetris-Melodie. Im Spiel um bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck zeigt SAT.1 am Freitag, 5. März 2021, um 20:15 Uhr "5 Gold Rings - das große Promi-Special".

Die Promi-Teams:

Verona Pooth & Steffen Henssler

Caroline Frier & Jochen Schropp

Wilson Gonzalez Ochsenknecht & Uwe Ochsenknecht

Oli P. & Jasmin Wagner

So läuft es ab: Die Antworten liegen in "5 Gold Rings" auf dem Boden. Mit fünf goldenen Ringen gilt es für die Promi-Teams genau wie in den Samstags-Ausgaben der Quiz-Show, die richtigen Antworten auf dem Studio-LED-Boden zu markieren. In jeder Spielrunde wird der Ring kleiner und somit die Antwort schwerer. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden, der im Super-Finale verdoppelt wird. Dort haben die Promi-Teams dann die Möglichkeit, bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen.

Nach dem Promi-Special am Freitag lädt Steven Gätjen ab 6. März 2021 immer samstags ab 16:00 Uhr zu zwei neuen Folgen "5 Gold Rings" in Erstausstrahlung ein. Im Anschluss (18:00 Uhr) moderiert Ruth Moschner "Buchstaben Battle".

Quiz-Fans aufgepasst:

Mit der kostenlosen "5 Gold Rings"-App kann jede Sendung ganz bequem von Zuhause aus parallel mitgespielt werden. Je schneller und genauer die Ringe in der App platziert werden, umso mehr Punkte können pro Rätsel erspielt werden. Am Ende der Show erfahren die Zuschauer:innen dann direkt im TV, wer die meisten Punkte sammeln konnte und das Ranking in der App anführt. Die "5 Gold Rings"-App

