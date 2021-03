SAT.1

"MC Alvi! Was geht ab?!" Coach Alvaro Soler fordert die "Fantastischen 2" zum Rap-Battle - in den zweiten Blind Auditions von "The Voice Kids" am Samstag in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Ich wünschte, wir könnten so New School rappen wie du, Lenny!" Die #VoiceKids-Coaches und Deutschrap-Urgesteine Michi Beck und Smudo sind am Samstag (6. März, 20:15 Uhr, SAT.1) von der Blind Audition des elfjährigen Wortakrobaten aus Lahr geplättet. In der zweiten Ausgabe von "The Voice Kids" rappt Lenny selbstbewusst den Song "Oh Junge" von KitschKrieg, RIN & Kool Savas. Sofort wähnen die "Fantastischen 2" den Nachwuchsrapper siegessicher in ihrem Team.

Doch die Rechnung haben sie nicht mit Coach-Konkurrent Alvaro Soler gemacht: "Ich find's wirklich unfassbar, wie gut du die Rhythmik drin hast", lobt er Talent Lenny und fügt hinzu: "Ich hätte wirklich Bock, coole Sachen mit dir zu machen. Auch wenn du gerade denkst: Was will denn der Spanier von mir?!" Um sein eigenes Rap-Talent unter Beweis zu stellen, fordert der #VoiceKids-Coach Smudo und Michi Beck zum Battle. "Du kannst rappen?! Alvaro kann rappen?!", kommentiert Stefanie Kloß ungläubig. Auch Wincent Weiss ist baff: "MC Alvi! Was geht ab?!" Und nach der Rap-Einlage seines Coach-Kollegen muss selbst Michi Beck neidlos eingestehen: "Nach diesem Auftritt von Alvaro ist die Sache nicht so eindeutig, wie sie anfänglich schien." Welcher Coach hat für Nachwuchsrapper Lenny am Samstagabend den besten Sprechgesang parat und überzeugt ihn damit zum Einzug in sein #VoiceKids-Team?

Diese Talente stehen am Samstag, 6. März, in der zweiten Ausgabe der Blind Auditions auf der "The Voice Kids"-Bühne:

- Henriette (9) aus Gifhorn, NI - Hannes (13) aus Hechingen, BW - Alicia (14) & Jasmina (14) aus Ismaning bei München, BY - Lino (8) aus Emsdetten, NRW - Viktoria (12) aus Wien, Österreich - Lenny (11) aus Lahr, BW - Papuna (13) aus Freiburg, BW - Michelle (9) aus Meppen, NI - Ibrahim (13) aus Mannheim, BW - Elia (15) aus Bozen, Südtirol - Jessica (13) aus Königswinter, NRW - Sefidin (15) aus Wiener Neustadt, Österreich - Kirida (11) aus Geislingen, BW

Die zweiten Blind Auditions von "The Voice Kids" am Samstag, 6. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Die neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.

Außerdem gibt es in der digitalen "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken täglich exklusiven Zusatzcontent zur neuen Staffel - unter anderem können alle Fans der Show erstmals virtuell ihr eigenes Team zusammenstellen. Zusätzlich finden die Zuschauer während der Ausstrahlung im TV schnell alles Wissenswerte über die Talente und Coaches sowie die Highlights der Staffel über den red button auf der Fernbedienung ihres Smart-TVs.

Alle Informationen, Zitate der #VoiceKids-Coaches und Fotomaterial zur neunten Staffel "The Voice Kids" finden Sie auf der Presseseite zur Show: presse.sat1.de/TVK2021.

Hashtag zur Show: #VoiceKids

Pressekontakt: Carina Castrovillari Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 email: carina.castrovillari@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: kathrin.baumann@seven.one

SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell