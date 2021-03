SAT.1

Neue Promis, neuer Sendeplatz, neue Late Night: "Promis unter Palmen" und "Promis unter Palmen - die Late Night Show" starten am 12. April 2021 in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Lasst das Spiel um die Goldene Kokosnuss beginnen! Die zweite Staffel des Reality-Hits "Promis unter Palmen" startet am Montag, 12. April 2021, um 20:15 Uhr auf neuem Sendeplatz in SAT.1. Neu: Einiges zu besprechen geben wird es jeweils im Anschluss in "Promis unter Palmen - die Late Night Show" live.

Noch mehr Promis: Zwölf extrovertierte TV-Promis sind in Spiellaune, ziehen gemeinsam in die prachtvolle Villa am Palmenstrand von Thailand und werden mit den Höhen und Tiefen des WG-Lebens konfrontiert: Model und DJane Giulia Siegel, Schauspieler Willi Herren, Currywurst-King Chris Töpperwien, Dragqueen Katy Bähm, Ballermann-Schlagersängerin Melanie Müller, die ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohner:innen Emmy Russ und Marcus Prinz von Anhalt, Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg, Tattoo-Model Kate Merlan sowie die Reality-Stars und Sternchen Patricia Blanco, Elena Miras und Calvin Kleinen müssen an ihre Limits gehen - mental und physisch. Jede/r gegen jede/n: Wer ist Freund, wer ist Feind, wer behält die Nerven im Kampf um die Goldene Kokosnuss? In jeder der acht Folgen ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen. Wer hat die beste Taktik, um ans Ziel zu gelangen und den Gewinn von 100.000 Euro sowie den Ruhm als Sieger:in bei "Promis unter Palmen" mit nach Hause zu nehmen?

Willi Herren: "Ich werde gewinnen, weil ich aus solchen Formaten immer als Gewinner rausgehe - zumindest für mich persönlich. Ich werde mein Bestes geben und bis an meine Grenzen gehen - aber nicht gegen meine Prinzipien."

Melanie Müller: "Ich wollte schon bei der ersten Staffel dabei sein!"

Giulia Siegel: "Um zu gewinnen, würde ich niemals über Leichen gehen. Ich werde mich bei Ungerechtigkeiten für den Anderen stark machen."

Patricia Blanco: "Ich finde 'Promis unter Palmen' ist die richtige Mischung aus Glamour, Entertainment und Action und da habe ich richtig Lust drauf!"

Noch mehr Sendezeit: Mehr Promis, mehr "Promis unter Palmen". Nicht nur zwei zusätzliche Staffel-Folgen, sondern direkt im Anschluss an die Realityshow diskutieren und lästern Jochen Bendel und Melissa Khalaj live in "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" über die aktuellen Geschehnisse der jeweiligen Folge. Für besonderen Zündstoff ist gesorgt, denn in jeder Folge wird einer der Promis zu Gast sein. Die Auftaktfolge zeigt SAT.1, ab Woche zwei läuft die Show jeweils um 22:30 Uhr auf sixx.

Die Spielregeln:

- In jeder Folge werden zwei Teamkapitäne durch ein Spiel ermittelt.

- Die Teamkapitäne stellen ihre Teams zusammen.

- Das Teamspiel (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit) entscheidet in jeder Folge über Sieg und Niederlage.

- Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter. Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

- Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, wer von den zwei Nominierten des Verliererteams die Villa sofort verlassen muss.

"Promis unter Palmen" digital: Fans finden sämtliche Highlights und exklusive Bonusclips unter www.promisunterpalmen.de. Auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird das Format umfangreich begleitet.

"Promis unter Palmen", zweite Staffel, acht Folgen, ab 12. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. "Promis unter Palmen - die Late Night Show", am 12. April 2021 in SAT.1 und auf Joyn, und ab 19. April 2021 auf sixx und auf Joyn, produziert von Endemol Shine Germany.

Pressekontakt:

Christiane Maske

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1163

email: christiane.maske@seven.one

Promi-PR "Promis unter Palmen"

Petra Fink-Wuest

Fink-Wuest Kommunikation GmbH

phone: +49 (0) 89 - 890649112

email: pfw@fink-wuest-kommunikation.de

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell