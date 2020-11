simpleshow GmbH

simpleshow video maker ermöglicht Erstellung animierter Erklärvideos direkt in Microsoft Teams

BerlinBerlin (ots)

simpleshow, die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo, integriert den simpleshow video maker in Microsoft Teams.

In Folge der COVID-19-Pandemie steigt weltweit der Bedarf an einfachen Lösungen zur digitalen Zusammenarbeit. simpleshow, der Marktführer für Erklärvideos, stellt seinen beliebten simpleshow video maker deshalb nun auch als App in der beliebten Kollaborationsplattform Microsoft Teams bereit. Nutzern wird es so möglich, professionelle Erklärvideos direkt aus der Teams-Oberfläche heraus zu erstellen und mit Teammitgliedern zu teilen.

Karsten Böhrs, CEO bei simpleshow, erklärt: "Viele unserer Kunden, besonders im Großkundenbereich, arbeiten mittlerweile mit der von Microsoft bereitgestellten Plattform. In den letzten Monaten ist der Anteil unserer digitalen Kundenmeetings in Teams auf 90% angestiegen. Wir haben die Integration unseres video makers in Microsoft Teams daher vorangetrieben, um es noch einfacher zu machen, auch in dieser Umgebung tolle Videos zu erstellen und zu nutzen."

Der simpleshow video maker unterstützt die Nutzer mit modernster KI-Technologie bei der einfachen und schnellen Erstellung von animierten Videos für die interne und externe Kommunikation, vom Entwurf über die automatische Visualisierung und Animation bis zum fertigen Video. Neben verschiedenen Optionen für die Benutzung im Unternehmensumfeld, richtet sich das kostenfreie Classroom-Angebot des Video Makers an Bildungseinrichtungen.

Über simpleshow: simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles Erklärvideo zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video- und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London, Zürich, Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner für einfache Erklärung schätzen.

