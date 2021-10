ARD Das Erste

"Der Bozen-Krimi": "Capo" Sonja Schwarz ermittelt in ihrem 13. Fall

München (ots)

Am 21. Oktober 2021, 20:15 Uhr im Ersten | Online first ab 19. Oktober in der ARD Mediathek

Ein mysteriöser Mord an einem pensionierten Polizisten und ein milliardenschweres Staudammprojekt der Mafia - Chiara Schoras alias "Capo" Sonja Schwarz ist im 13. Bozen-Krimi "Mord am Penser Joch" gleich doppelt gefordert. Auch neue Zweifel an ihrem Geliebten, dem von Stefano Bernardin gespielten Undercover-Agenten Riccardo, setzen der Ermittlerin zu. Regisseur Thomas Nennstiel (Kamera: Timo Moritz) nimmt das Reenactment der historischen Schlachten am Bergisl als ungewöhnlichen Ausgangspunkt für zwei spannende Krimistränge, die sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft reichen.

Mit Chiara Schoras, Gabriel Raab, Stefano Bernardin, Charleen Deetz, Lisa Kreuzer, Hanspeter Müller-Drossaart, Sinja Dieks, Leonardo Nigro, Picco von Groote, Fritz Egger, Helmut Bohatsch, Mariam Hage u. v. a.

"Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der Merfee Film- und Fernsehproduktion im Auftrag der ARD Degeto für die ARD (Produzent: Eberhard Jost) für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Regie führte Thomas Nennstiel, das Drehbuch stammt von Florian Hanig und Catrin Lüth. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (beide ARD Degeto).

