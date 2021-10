ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag 4. Oktober 2021, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Die Zukunft sondieren - gelingt den Parteien ein Aufbruch?

Die Gäste:

Robin Alexander (stellv. Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag")

Gerhart Baum (FDP-Mitglied, Rechtsanwalt, ehem. Bundesinnenminister 1978-1982)

Felix Banaszak (B'90/Grüne, Landesvorsitzender Grüne NRW und Bundestagsabgeordneter)

Sarna Röser (Unternehmerin; Bundesvorsitzende des Verbands "Die jungen Unternehmer")

Ulrike Herrmann (Wirtschaftsredakteurin der Berliner Tageszeitung "taz")

Eine Woche nach der Wahl sondieren die Parteien wie beim Speed-Dating. Aber wann wird daraus mehr als nur ein Flirt? Und können Grüne und FDP in der nächsten Regierung wirklich auf Augenhöhe mitbestimmen, im Interesse der Jungen, von denen sie gewählt wurden?

