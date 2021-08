ARD Das Erste

"Brennpunkt" am Mittwoch, 25. August 2021, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (MDR) aus:

25. August 2021, 20:15 Uhr:

Brennpunkt: Countdown für die Rettung - wie weiter in Afghanistan?

Moderation: Wiebke Binder

Seit etwas mehr als einer Woche evakuieren die USA, Deutschland und ihre NATO-Partner Menschen aus Afghanistan - eigene Staatsbürger und ehemalige Helfer. Doch es wird immer klarer: lange wird das nicht mehr möglich sein. Noch immer aber warten Tausende am Flughafen und anderswo in Kabul auf ihre Rettung, die Taliban aber drängen auf ein Ende der Aktion am 31. August. Ist das noch verhandelbar? Oder folgt auf die militärische Niederlage des Westens die diplomatische Demütigung?

In Berlin debattiert der Bundestag heute über die verfehlte Afghanistanpolitik, doch wo liegen die grundsätzlichen Fehler deutscher Sicherheitspolitik?

Die Perspektiven Afghanistans schließlich sind düster. Von Folterungen berichtet der UN-Menschenrechtsrat, von Versorgungsengpässen die großen Hilfsorganisationen. Was kann, was muss der Westen hier tun? Verspielen wir jetzt den letzten Rest an Glaubwürdigkeit in Afghanistan?

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell