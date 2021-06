ARD Das Erste

Auf die Frage, wer die nächste Regierung führen soll, stimmen 39 Prozent der Wahlberechtigten für die CDU/CSU. Dies sind 8 Prozentpunkte mehr als vor einem Monat. Ein SPD-geführtes Kabinett wünschen sich ähnlich wie im Mai 16 Prozent (-1). Eine Koalition unter der Führung der Grünen unterstützen ebenfalls 16 Prozent (-5).

29 Prozent der Befragten können oder wollen sich aktuell nicht zwischen den drei Optionen entscheiden.

63 Prozent der FDP-Anhänger präferieren ein von CDU/CSU geleitetes Bündnis. Die Anhänger der Linken wünschen sich eher eine SPD-Führung (36 Prozent), als eine Führung unter den Grünen (28 Prozent). Für die Hälfte der AfD-Anhänger (51 Prozent) ist keine der drei Optionen wünschenswert.

Die Anhänger der Union (96 Prozent), SPD (80 Prozent) und Grünen (86 Prozent) setzen erwartungsgemäß mit großen Mehrheiten auf die eigene Partei.

Sommerurlaub 2021: Hälfte plant anders als vor der Pandemie

53 Prozent der Deutschen haben andere Sommerreisepläne als in Zeiten vor Corona. Von den Befragten, die über Unterschiede in ihren Planungen berichten, geben 48 Prozent an, dass sie wegen Corona auf Reisen in bestimmte Regionen verzichten. 38 Prozent wollen Verkehrsmittel wie Flugzeug, Bahn und Bus vermeiden, 24 Prozent verzichten auf einen Urlaub im Hotel. 33 Prozent verzichten komplett auf Urlaubsreisen.

Sonntagsfrage: Union weiterhin stärkste Kraft

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 28 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD würden sich 15 Prozent entscheiden, für die AfD 12 Prozent. Die FDP käme auf 11 Prozent der Stimmen, die Linke auf 6 Prozent und die Freien Wähler auf 3 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 43 Prozent der Stimmen.

Im Vergleich zum ARD-DeutschlandTrend vom 10. Juni 2021 gewinnen SPD und Grüne jeweils einen Prozentpunkt, die FDP und die Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für Union und AfD bleiben unverändert.

Der DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD‑Morgenmagazins. Befragt wurden vom 22. bis 23. Juni 1.217 Wahlberechtigte in Deutschland (794 Telefoninterviews und 423 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.

Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.

Die Fragen im Wortlaut:

1. Die nächste Bundestagswahl findet im September statt. Wenn es nach Ihnen ginge: Wer sollte die nächste Bundesregierung führen? 2. Unterscheiden sich Ihre diesjährigen Pläne für den Sommerurlaub von den Plänen früherer Jahre, als es noch kein Corona gab? 3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?

