ARD Das Erste

ANNE WILL am 9. Mai 2021 um 21:45 Uhr im Ersten

Von Corona-Krise bis Klimapolitik - kann die Union noch Kanzleramt?

Bild-Infos

Download

München (ots)

NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender Armin Laschet hat sich im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchgesetzt. Doch die Umfragewerte der Union und die persönlichen Zustimmungswerte des Unions-Kanzlerkandidaten liegen hinter denen der Grünen zurück. Gerade in dieser Phase kippt das Bundesverfassungsgericht Teile des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung - es sei ungenügend. Auch die Corona-Pandemie und ihre sozialen und ökonomischen Folgen werden Deutschland noch einige Zeit beschäftigen. Wie hat der NRW-Ministerpräsident als Pandemie-Krisenmanager agiert? Wie viel Klimaschutz kann und will der Unions-Kanzlerkandidat umsetzen? Ist er der geeignete Kandidat, um Partei und Land nach der "Ära Merkel" zu reformieren?

Zu Gast bei Anne Will:

- Armin Laschet (CDU,Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat) - Luisa Neubauer ("Fridays for Future"-Aktivistin) - Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing) - Martin Machowecz ( Leiter des "Zeit"-Büros in Leipzig und Redaktionsleiter der "Zeit im Osten")

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell