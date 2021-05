ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten" mit "Käthe und ich": Drehstart für zwei neue Filme der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe

Im April haben die Dreharbeiten für zwei neue Filme der beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Käthe und ich" begonnen. Im siebten Teil "Freundschaft" (AT) hilft Psychologe Paul (Christoph Schechinger) zwei Freundinnen sich wieder zu vereinen, deren Geschichte ihn auf eine Reise in die DDR der 70er- und 80er-Jahre entführt. In "Die Liebe" (AT) entwickelt Paul nach der Trennung von Erina zum ersten Mal wieder Gefühle für eine Frau, die zugleich seine Patientin ist.

In weiteren Rollen sind u.a. Mona Pirzad als Jule, Ulrich Friedrich Brandhoff als Eric, Ben Braun als Aaron und Thelma Buabeng als Dr. Kira Madaki zu sehen. In Episodenrollen spielen Christine Schorn, Ulrike Krumbiegel, Paula Kalenberg, Justus Johanssen, Kirsten Block, Ella Lee, Daria Wolf u.v.a.

Die ARD-Degeto-Produktion wird noch bis Ende Juni in Waren an der Müritz, Biesenthal und Berlin gedreht.

Zu den Inhalten:

"Käthe und ich - Freundschaft" (AT)

Christine Saalfeld (Christine Schorn), 79 Jahre, bittet Paul um Hilfe. Ein Arzt hat bei ihr eine beginnende Demenz festgestellt. Während sie die Diagnose souverän wegsteckt, sorgt sie sich um ihre Tochter. Marianne (Ulrike Krumbiegel) lebt völlig vereinsamt - ohne Mann, Freunde oder Kinder. Mutter Christine ist ihre einzige Bezugsperson. Paul findet heraus, dass es einen entscheidenden Punkt in Mariannes Leben gab - den Bruch mit ihrer besten Freundin Geli in den 80er-Jahren. Um ihr neue Lebenslust zu schenken und Mutter Christine zu beruhigen, ist Paul (Christoph Schechinger) als Vermittler gefragt. Außerdem droht weiterer Ärger, als Paul Jules (Mona Pirzad) Ehemann Aaron (Ben Braun) mit dessen neuer Chefin, Klinikleiterin Heidrun (Sinja Dieks), erwischt...

"Käthe und ich ­ Die Liebe" (AT)

Ina (Paula Kalenberg), Ende 20, ist aufgrund einer genetisch bedingten Augenerkrankung vor fünf Jahren erblindet. Eigentlich steht die junge Frau voll im Leben, doch seit der Beißattacke ihrer Blindenhündin kämpft sie mit einer Angststörung. Da sie sich gerade als Lehrerin an einer Regelschule bewirbt und auf einen Blindenhund angewiesen ist, soll ihr Paul (Christoph Schechinger) mit Käthe helfen, Vertrauen zurückzugewinnen. Unterdessen stellt sich ihr ein weiteres Hindernis in den Weg: Skeptische Eltern wollen ihre Einstellung verhindern und rufen die Schulbehörde auf den Plan. Paul ist fasziniert von Inas Willenskraft, fühlt sich zunehmend zu ihr hingezogen. Das bemerkt auch Eric (Ulrich Friedrich Brandhoff), der Paul eindringlich davor warnt, unprofessionelle Nähe zu einer Klientin aufzubauen. Als sich Paul ihr dennoch nähert, offenbart ihm Eric ein geheimes Kapitel aus seiner Vergangenheit. Paul ermutigt Eric, sich der Wahrheit zu stellen und sich endlich von der Last seiner Geschichte zu befreien ...

"Käthe und ich" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Produzentin ist Brigitte Müller, die auch Showrunnerin ist und die Drehbücher schrieb. Ausführender Produzent für die Bavaria Fiction GmbH ist Karsten Günther. Regie führt Oliver Liliensiek. Für die Redaktion zeichnen Sascha Mürl und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) verantwortlich.

