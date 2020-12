Das Erste: "Adventsfreitag im Ersten": Jürgen Prochnow und Marinus Hohmann gemeinsam auf ungewöhnlicher Reise in "Der Alte und die Nervensäge" am 11. Dezember im Ersten

ARD Das Erste

Hollywood-Darsteller Jürgen Prochnow macht sich in "Der Alte und die Nervensäge" auf eine ungewöhnliche Reise: Zusammen mit einem 16-jährigen Gefährten, gespielt von Nachwuchsschauspieler Marinus Hohmann, nimmt er als eigenwilliger Mittsiebziger kurz entschlossen Reißaus vor seiner überfürsorglichen Familie. Uljana Havemann inszenierte die emotionale Geschichte zweier Suchender in unterschiedlichen Lebensphasen, die durch ihre Zufallsbegegnung aneinander wachsen.

Das Drehbuch für das generationenübergreifende Roadmovie stammt von Debüt-Autorin

Nadine Schweigardt, die 2017 mit ihrer gleichermaßen charmanten wie lebensklugen

Roadmovie-Geschichte den Degeto-Nachwuchspreis "Impuls" gewann.

In weiteren Rollen sind u.a. David Rott, Karolina Lodyga, Katja Studt und Christian Erdmann vor der Kamera von Matthias Prause zu sehen.

Das Erste zeigt "Der Alte und die Nervensäge" am Freitag, 11. Dezember 2020, um 20:15 Uhr. Online first ist der Film ab Mittwoch, 9. Dezember 2020, 20:15 in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de/daserste abrufbar.

"Der Alte und die Nervensäge" ist eine Produktion der ODEON TV im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto) und Nadine Becker.

