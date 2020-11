ARD Das Erste

ANNE WILL über die US-Wahl und ihre Folgen - am 8. November

2020 um 21:45 Uhr im Ersten

MünchenMünchen (ots)

Wird Amtsinhaber Donald Trump eine Wahlniederlage akzeptieren? Und welche Chancen hat er, den Wahlausgang durch Gerichtsprozesse zu verändern? Steht die US-Gesellschaft vor einer noch tieferen Spaltung? Und droht eine gewaltsame Eskalation aufgrund der Wahlfälschungsbehauptungen von Trump? Zu Gast bei Anne Will: Heiko Maas (SPD, Bundesaußenminister) Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen) Lora Anne Viola (US-Professorin am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin) Klaus Brinkbäumer (Journalist, Buchautor und ehemaliger US-Korrespondent) Hedwig Richter (Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München) Peter Rough (US-Politikberater am Hudson Institute Washington D.C. und Mitglied der Republikanischen Partei) Al Sharpton (US-Bürgerrechtler und Pastor) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

