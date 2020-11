ARD Das Erste

Das Erste

"Brennpunkt" heute, 6. November 2020, 20:15 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (NDR) aus: 6. November 2020, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Kampf ums Weiße Haus Moderation: Andreas Cichowicz Kopf-an Kopf-Rennen um die Präsidentschaft in den USA: Der demokratische Herausforderer Joe Biden ist bei den noch laufenden Auszählungen in den wichtigen Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania am Republikaner Donald Trump vorbeigezogen. Wenn dieser Trend bis zum Ende der Auszählung anhält, hätte Biden die erforderliche Mehrheit von mindestens 270 Wahlleuten erreicht und wäre der 46. Präsident der USA. Der "Brennpunkt" berichtet über die entscheidenden Stunden in den USA und analysiert die Auseinandersetzung in den Medien, die Donald Trump in seinem Kampf ums Weiße Haus erneut scharf angegriffen hat. Redaktion: Thomas Berbner (NDR) Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar. Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten https://www.daserste.de/programm

Pressekontakt:

NDR-Pressestelle, Iris Bents, Tel.: 040 4156-2304

E-Mail: i.bents@ndr.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell