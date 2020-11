ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 8. November 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

Moderation: Oliver Köhr Geplante Themen: Corona und die öffentliche Infrastruktur Gesundheitsämter nahe der Kapazitätsgrenze, eine Anti-Corona-App, die nicht so hilfreich ist, wie sie sein könnte. Martin Schmidt, Tom Schneider und Justus Kliss über Probleme und Lösungen Studiogespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU Islamistische Normalität Die Anschläge in Europa finden auch in Deutschland Zuspruch in bestimmten Gruppen. Die Integrationsbemühungen dringen in diese Teile der Gesellschaft oft nicht durch. Nadine Bader über Islamisten ohne Unrechtsbewusstsein. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

