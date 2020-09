ARD Das Erste

BABYLON BERLIN: ARD-Mediathek erweitert die Präsentation der Filmklassiker um die Einführung der prominenten Paten

Zu den zwölf Filmklassikern der 1920er- und frühen 1930er-Jahre, die anlässlich des bevorstehenden Sendestarts der neuen Staffel von BABYLON BERLIN in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitstehen, sind nun auch die Statements der prominenten Paten online: Die drei Regisseure und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer sowie einige Darsteller*innen aus der Serie stehen jeweils für einen der Filme Pate und geben eine ganz persönliche Einführung zu "ihrem" Film.

Die Paten und ihre Filme: Henk Handloegten / Dr. Mabuse Teil 1 und 2 (1921) Achim von Borries / Menschen am Sonntag (1930) Tom Tykwer / Metropolis (1927) Volker Bruch / Berlin Alexanderplatz (1931) Liv Lisa Fries / Tagebuch einer Verlorenen / Die Büchse der Pandora (1929) Meret Becker / Der Blaue Engel (1929) Udo Samel / M - eine Stadt sucht einen Mörder (1931) Benno Fürmann / Der letzte Mann (1924) Leonie Benesch / Aschenputtel (1922)

Hier geht es zu den Filmklassikern und ihren Paten: www.ardmediathek.de/daserste/

Mit drei Folgen und der begleitenden Dokumentation startet die neue Staffel BABYLON BERLIN am Sonntag, 11. Oktober 2020, 20:15 Uhr im Ersten. Drei weitere Folgen strahlt Das Erste am Mittwoch, 14. Oktober um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 15., 21. und 22. Oktober um 20:15 Uhr zu sehen. Bereits ab dem 9. Oktober sind die ersten drei Folgen online first in der ARD Mediathek zu sehen (ab 11. Oktober dann die ganze Staffel).

www.daserste.de/BabylonBerlin

