Das Erste: "Brennpunkt" heute, 10. September 2020, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus: 10. September 2020, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Chaos auf Lesbos - Europa schaut zu Moderation: Christian Nitsche Das Flüchtlingslager in Moria ist nach den Bränden der vergangenen Tage nahezu vollständig zerstört. Was geschieht nun mit den rund 13.000 Menschen, die dort gelebt haben? Immer mehr Politiker, auch von der Union, fordern, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt - gleichzeitig wird weiterhin um eine europäische Lösung gerungen. Der "Brennpunkt" zeigt die aktuelle Situation der Menschen auf Lesbos und fragt in Berlin und Brüssel nach, welche Lösungen nun angedacht werden. Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar. Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten https://www.daserste.de/programm

