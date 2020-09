ARD Das Erste

Das Erste: 1. Hauptrunde der DFB-Pokal-Saison 2020/21: MSV Duisburg - Borussia Dortmund am Montag, 14. September 2020, live im Ersten

Borussia Dortmund gastiert in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 beim MSV Duisburg. Das Erste überträgt das Spiel des Drittligisten gegen den Deutschen Vizemeister am kommenden Montag, 14. September 2020, live. Bereits um 19:45 Uhr startet der Pokalabend im Ersten mit einer "Sportschau vor acht", live moderiert von Jessy Wellmer aus Duisburg. Ab 20:15 Uhr präsentiert sie dann die Pokalbegegnung der Duisburger "Zebras" gegen die Mannschaft von Lucien Favre aus Dortmund, an ihrer Seite ARD-Experte Thomas Broich. Kommentator der Partie ist Tom Bartels. Die übrigen DFB-Pokal-Partien des Tages, unter anderem Dynamo Dresden - Hamburger SV, werden vor und nach dem Livespiel ausführlich zusammengefasst. Im Anschluss an die DFB-Pokal-Sendung im Ersten empfängt Alexander Bommes im "Sportschau Club" einen spannenden Gesprächsgast: Marco Bode, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, Fußball-Europameister von 1996 und aktuell Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen, kommt nach Herten, um sich den Fragen des Moderators zu stellen. Bereits am Wochenende gibt es neben den Live-Übertragungen von der Tour de France und vom ISTAF in Berlin ein umfangreiches DFB-Pokal-Programm im Ersten: Die "Sportschau" am Samstag, 12. September 2020, berichtet zwischen 18:00 und 20:00 Uhr von neun Partien des Tages, unter anderem über die Begegnungen 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig und 1860 München gegen Eintracht Frankfurt. Am Sonntag, 13. September 2020, dreht sich das DFB-Pokal-Karussell munter weiter. Die "Sportschau" von 18:30 bis 20:00 Uhr hat erneut neun aktuelle Pokalspiele des Tages auf dem Programm. Unter anderem müssen sich hier die Bundesligisten FC Schalke 04, VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen gegen vermeintliche Underdogs beweisen, außerdem tritt der Chemnitzer FC gegen die TSG Hoffenheim an. Die Sendetermine im Ersten: Samstag, 12. September 2020 14:30-18:00 Uhr Sportschau Tour de France 14. Etappe Clermont-Ferrand - Lyon Übertragung aus Lyon 18:00-20:00 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Zusammenfassung von den Spielen: 1.FC Nürnberg - RB Leipzig 1860 München - Eintracht Frankfurt SV Todesfelde - VfL Osnabrück FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach FV Engers - VfL Bochum VSG Altglienicke - 1. FC Köln Eintracht Celle - FC Augsburg Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13. September 2020 13:30-18:30 Uhr Sportschau Tour de France 15. Etappe Lyon - Grand Colombier Übertragung aus Grand Colombier ca. 17:35 Uhr Internationales Leichtathletik-Sportfest ISTAF u.a. 100 m Frauen, 100 m Männer, 1.500 m Frauen, 3.000 m Hindernislauf Frauen, Speerwurf Männer, Stabhochsprung Männer, Weitsprung Frauen, Kugelstoßen Männer Übertragung aus Berlin 18:30-20:30 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Zusammenfassung von den Spielen: 1.FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim SV Elversberg - FC St. Pauli Montag, 14. September 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Jessy Wellmer 20:15-23:30 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde MSV Duisburg - Borussia Dortmund Reporter: Tom Bartels Experte: Thomas Broich Moderation: Jessy Wellmer ca. 22:45 Uhr Zusammenfassung von weiteren DFB-Pokalspielen Dynamo Dresden - Hamburger SV Würzburger Kickers - Hannover 96 Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld Ca. 23:30-00:00 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes Gast: Marco Bode Weitere Informationen unter www.sportschau.de

