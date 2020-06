belvona GmbH

Aufatmen im Fredenbaum Carré

Düsseldorf (ots)

Vor einigen Wochen ist im Fredenbaum Carré ein Neuer eingezogen. Kein Mieter, sondern ein neuer Vermieter: die belvona GmbH. Was im ersten Moment einigen Bewohnern Sorge bereitet hat, lässt nun viele aufatmen. In den ersten Wochen wurden schon rund 250 Mieter-Mängel behoben! Mit regelmäßigen Bestandsaufnahmen, Modernisierungsarbeiten sowie einem umfassenden Mieterservice sorgt das junge Wohnungsunternehmen dafür, dass die Anlage immer bestens gepflegt ist und die Mieter möglichst keinen Grund zur Beanstandung haben.

Oberstes Ziel ist die hundertprozentige Mieterzufriedenheit. Darauf gibt belvona sogar eine Garantie: die belvona-Zufriedenheitsgarantie. Zu jeder Zeit können Mieter mit ihrem Vermieter Kontakt aufnehmen - ob über den Objekt eigenen Property-Manager, Chat-Funktionen oder die belvona-Social-Media-Plattformen. Feedback ist ausdrücklich erwünscht!

Das kommt natürlich bei den Mietern gut an: "Ich hab erstmalig das Gefühl einen Ansprechpartner zu haben und Gehör zu finden. Kleinere Schäden wurden schon behoben. Deshalb bin ich jetzt guter Dinge", berichtet eine zufriedene Mieterin.

Ist das die Zukunft der Wohnungsgesellschaften? Jein. Denn im Herzen ist belvona ausgesprochen traditionell. "Wir wollen die gute alte Zeit aufleben lassen, in der ein Mieter seinen Vermieter kennt", berichtet der Geschäftsführer des Unternehmens Frank Krienen. In einer Zeit, in der sich alles an Rendite orientiert, sind das sehr hohe Ziele. belvona blickt trotzdem oder gerade deshalb optimistisch in die Zukunft.

Das junge Wohnungsunternehmen hat bereits 1.700 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen von einem privaten Verkäufer übernommen. Die Wohnanlagen verteilen sich auf 17 Standorte, die überwiegend in den Ballungsräumen des Bundeslandes liegen. 4.000 bis 8.000 Wohneinheiten sollen in diesem Jahr noch zusätzlich übernommen werden. Kommt noch mehr? Hoffentlich! Denn in Deutschland gibt es noch viele Mieter, die sich moderne, bezahlbare Wohnungen mit ausgezeichnetem Mieterservice wünschen.

belvona GmbH

