Das Erste:ARD-Sommerinterview mit Bernd Riexinger (DIE LINKE) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 26. Juli 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

Erstarrt oder stabil? Während die Umfragewerte anderer Parteien schwanken, verharrt die Linke bei aktuell 7 %. Von einem Aufschwung ist die Partei weit entfernt. Die von Katja Kipping 2018 ausgesprochene 15 %-Zielmarke bleibt unerreicht. Der migrationsfreundliche Kurs der Partei verprellt viele Menschen, besonders im Osten. Gleichzeitig liebäugelt die Linke damit, unter Rot-Rot-Grün an die Regierung zu kommen. Zuletzt machte die Linke Schlagzeilen durch ihre Forderung nach einer Vier-Tage-Woche und die stieß bei Wirtschaftsexpertinnen und -experten auf scharfe Kritik. Welchen Kurs wollen die Linken einschlagen? Und wer soll und kann die Partei auf dem neuen Kurs führen? Denn eigentlich sollten die jetzigen Vorsitzenden nach acht Jahren den Staffelstab abgeben. Zu diesen und weiteren Themen befragt Oliver Köhr, Stellvertretender Studioleiter des ARD-Hauptstadtstudios, den Parteivorsitzenden der. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Kerstin Palzer Im Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Bernd Riexinger im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de. Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten: 2. August 2020: Markus Söder (CSU) 9. August 2020: Saskia Esken (SPD) 16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen)

