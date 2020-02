ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag 17. Februar 2020, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Welt im Klimawandel: Wieviel können wir selbst tun?

Die Gäste: Janine Steeger (Moderatorin und Journalistin; Buchautorin "Going Green. Warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen") Boris Palmer (B'90/Grüne, Tübinger Oberbürgermeister) Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender) Mojib Latif (Meteorologe und Klimaforscher; Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel GEOMAR) Marie-Luise Wolff (Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW; Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG) Michael Braungart (Chemiker; Professor an der Leuphana Universität Lüneburg; Gründer und Geschäftsführer des internationalen Umweltforschungs- und Beratungsinstituts EPEA)

Weniger Auto, weniger Fleisch, weniger Flüge: Wenn sich die ganze Welt wandelt, hilft dann nur noch Verzicht? Sollen wir auf staatliche Verbote warten? Auf technische Erfindungen? Oder selbst handeln? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema!

