"Ranger" trifft auf "Santa Maria" - Christian Tramitz und Sky du Mont bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 10. bis 14. Februar 2020, um 18:00 Uhr im Ersten

Das Schauspielerpaar Nora von Collande und Herbert Herrmann ist seit 17 Jahren zusammen und auch auf der Bühne spielen sie, wie zuletzt in Berlin, immer wieder Paare. Trotzdem trennen sie strikt zwischen Arbeit und Privatleben. Ob ihr amüsantes Paarduell bei "Wer weiß denn sowas?" eher privat oder beruflich ist, erleben die Zuschauer zum Wochenauftakt. Im Film "Der Schuh des Manitu" sorgten sie für jede Menge Lacher, ihre Rollen sind legendär: "Ranger" Christian Tramitz, der auch als "Hubert ohne Staller" im Ersten seit Jahren Erfolge feiert, und "Santa Maria" Sky du Mont treffen sich am Dienstag im Ratestudio zum witzigen "Highnoon"- Duell. In der TV-Show "Höhle der Löwen" laufen die Investoren Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl bei knallharten Verhandlungen zu Höchstformen auf. Am Mittwoch versuchen sich die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton als Löwenbändiger der Rate-Konkurrenten. In der Berliner Tanzschule Schöllack tanzten sich Maria Ehrich und Sonja Gerhardt erfolgreich durch die Mehrteiler "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59". Bald können sich die Zuschauer auf den neuen ZDF-Dreiteiler "Ku'damm 63" freuen. Doch zuvor lädt Moderator Kai Pflaume die beiden Schauspielerinnen zum Ratetänzchen ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio ein. Am Hamburger Schauspielhaus feierte Schauspieler Devid Striesow in der Titelrolle der Inszenierung von Tschechows "Ivanov" im Januar Premiere. Zum Wochenausklang trifft der ehemalige "Tatort"- Kommissar auf den "Soko Hamburg"- Ermittler Oskar Schütz, den Marek Erhardt auch in der nächsten Staffel der ZDF-Serie spielen wird. Zum Wochenausklang müssen die beiden aber erst mal spannende Fragen wie diese lösen: Die Pilotfolge der US-Erfolgsserie "Emergency Room" ...? a) fiel beim Testpublikum durch und lag zwei Jahre im Giftschrank b) zeigte noch echte Ärzte statt Schauspieler c) wurde in einer leerstehenden Klinik gedreht, wo es angeblich spukte Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14. Februar 2020 im Überblick: Montag, 10. Februar - das Schauspielerpaar Nora von Collande und Herbert Herrmann Dienstag, 11. Februar - die Schauspieler Sky du Mont und Christian Tramitz Mittwoch, 12. Februar - die "Höhle der Löwen"-Konkurrenten Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl Donnerstag, 13. Februar - die Schauspielerinnen Maria Ehrich und Sonja Gerhardt Freitag, 14. Februar - die Schauspieler Devid Striesow und Marek Erhardt "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

