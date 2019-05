Start frei für die SKODA Fahrzeugbörse

Skoda Auto Deutschland GmbH

- Online-Portal unter fahrzeugangebote.skoda-auto.de erfasst Neu- und Gebrauchtwagen der deutschen SKODA Händler - Praktische Filteroptionen führen schnell zum Wunschfahrzeug - Qualitätssiegel SKODA Plus: Gebrauchtwagen mit Garantie in Top-Qualität - SKODA Fahrzeugbörse umfasst bereits über 11.000 Angebote, täglich kommen neue hinzu

Die neue SKODA Fahrzeugbörse bietet ab sofort eine Übersicht der deutschlandweit verfügbaren Neu- und Gebrauchtwagen der Marke. Die rund 560 deutschen SKODA Händler können dort ihre SKODA Fahrzeuge nun auch online präsentieren, schon heute umfasst das Portal mehr als 11.000 Autos. Dank zahlreicher Suchkriterien finden Käufer schnell ihr gewünschtes Modell und können den SKODA Partner direkt kontaktieren.

Die praktische Suchfunktion der händlerübergreifenden SKODA Fahrzeugbörse unter fahrzeugangebote.skoda-auto.de auf der Marken-Website www.skoda-auto.de umfasst Kriterien wie die individuelle Budgetvorgabe, Kraftstoffart und Laufleistung. Mit ihnen kann der Interessent das Neu- und Gebrauchtwagenangebot nach eigenen Vorstellungen eingrenzen oder auch spezielle Ausstattungen wie zum Beispiel Klimaautomatik, Xenon-Scheinwerfer oder Navigationssystem vorgeben. Die Umkreissuche limitiert die Auswahl auf einen beliebig festlegbaren Radius rund um den gewünschten Ort. Das Tool steht zudem auch auf vielen Händlerseiten zur Verfügung und bietet so einen schnellen Überblick über die aktuell verfügbaren Fahrzeuge des jeweiligen SKODA Partners.

Die Suchergebnisse lassen sich anschließend nach Preis, Kilometerstand, Kraftstoff oder Erstzulassung sortieren. Die Einzelansicht der Fahrzeuge informiert über Getriebetyp, Ausstattungslinie, enthaltene Extras, Garantie und vieles mehr. Die ,Merkzettel'-Funktion speichert Fahrzeuge, die der Nutzer interessant findet. Für Kurzentschlossene steht auch eine Modellauswahl via Schnellsuche bereit. Praktisch: Über einen Klick auf ,Rate berechnen' zeigt das Tool unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten auf. Das Angebot umfasst Auto Credit, Classic Credit sowie Privat Leasing.

Zugleich kann die Ergebnisliste ausschließlich auf SKODA Plus Fahrzeuge begrenzt werden. Diese Gebrauchtwagen wurden durch SKODA Mechaniker anhand einer speziellen 190-Punkte-Checkliste professionell überprüft. Nur Fahrzeuge, die allen Qualitätsvorgaben entsprechen, erhalten das Gütesiegel ,SKODA Plus'. Kunden profitieren dabei von einer Gebrauchtwagen- und Mobilitätsgarantie, attraktiven Finanzierungs- und Leasingkonditionen sowie umfassendem Versicherungsschutz. Weitere Vorteile: SKODA Plus Partner nehmen das Altfahrzeug in Zahlung, garantieren ein Umtauschrecht und kaufen den ,neuen' Gebrauchtwagen noch nach Jahren zu einem fairen Preis zurück.

