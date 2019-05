Skoda Auto Deutschland GmbH

Wettbewerbspremiere des modernisierten SKODA FABIA R5 bei der Rallye Cesky Krumlov

Mladá Boleslav (ots)

- WRC 2-Champions Jan Kopecky/Pavel Dresler starten bei Rallye Cesky Krumlov (17./18. Mai 2019) erstmals im Wettbewerb mit überarbeitetem SKODA FABIA R5 - In der FIA Rallye-Weltmeisterschaft geht der SKODA FABIA R5 bei der bevorstehenden Rallye Portugal erstmals auf die Piste - SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Wir liefern in der zweiten Jahreshälfte die ersten Fahrzeuge an unsere Kunden aus"

Die amtierenden Tschechischen Meister Jan Kopecky (CZE) und Beifahrer Pavel Dresler (CZE) starten bei der Rallye Cesky Krumlov (17./18. Mai 2019) erstmals in einem Wettbewerb mit der modernisierten und kürzlich homologierten Variante des SKODA FABIA R5. In der FIA Rallye-Weltmeisterschaft debütiert die neueste Entwicklungsstufe des erfolgreichen Rennfahrzeugs bei der bevorstehenden Rallye Portugal (30. Mai bis 2. Juni 2019). Dort pilotieren der amtierende WRC 2-Champion Jan Kopecky und dessen Teamkollege Kalle Rovanperä die beiden SKODA FABIA R5.

Der überarbeitete SKODA FABIA R5 übernimmt stilistische Designelemente der 2019er-Serienversion des SKODA FABIA. Außerdem erhält das Rallye-Auto zahlreiche technische Updates, um die Wettbewerbsfähigkeit noch weiter zu steigern. Der Motor sorgt im Vergleich zum Vorgängermodell für eine noch bessere Performance. Außerdem wurde die Karosserie verstärkt und gemäß den FIA-Regularien von 2019 eine neue Sicherheitszelle verbaut. Die Lenkung wurde direkter übersetzt, längere Federwege sorgen für eine bessere Traktion.

Der amtierende WRC 2-Champion Jan Kopecky freut sich ganz besonders auf den bevorstehenden dritten Lauf zur Tschechischen Rallye-Meisterschaft, die Rallye Cesky Krumlov (17./18. Mai 2019): "Ich freue mich auf die Wettbewerbspremiere mit dem neuen R5. Mit dem Vorgängermodell konnte ich bei dessen Ersteinsatz vor genau vier Jahren gleich die Rallye Sumava Klatovy 2015 gewinnen", kommentiert der Tschechische Rallye-Meister.

SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek betont: "Neben den Werkseinsätzen, zu denen auch die Rallye Portugal zählt, arbeiten wir nun mit Hochdruck daran, in der zweiten Jahreshälfte die ersten Fahrzeuge an unsere Kunden auszuliefern. Jan Kopecky war von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung des neuen Autos und an den Testfahrten beteiligt. Zusammen mit Teamkollege Kalle Rovanperä wird er dem Evolutionsmodell des SKODA FABIA R5 bei der bevorstehenden Rallye Portugal (30. Mai bis 2. Juni 2019) zum Debüt in der WRC 2 Pro-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft verhelfen."

Der Kalender 2019 der Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MCR)

Veranstaltung Datum Kowax Valasská Rally ValMez 29.03.-31.03.2019 Rally Sumava Klatovy 26.04.-27.04.2019 Rally Cesky Krumlov 17.05.-18.05.2019 Agrotec Rally Hustopece 14.06.-15.06.2019 Rally Bohemia Mladá Boleslav 12.07.-14.07.2019 Barum Czech Rally Zlin 16.08.-18.08.2019

Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019 Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019 Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019 Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019 Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019 Rallye Chile 09.05.-12.05.2019 Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019 Rallye Italien 13.06.-16.06.2019 Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019 Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019 Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019 Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019

