Comedy, Beauty und Boris Becker - Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 20. bis 24. Januar 2020, um 18:00 Uhr im Ersten

In der Serie "Alles Atze" spielten sie Seite an Seite: Comedian Atze Schröder als Kioskbesitzer Atze aus Essen-Kray und Norbert Heisterkamp spielte Atzes besten Freund Harry Möller, einem minderbemittelten Bodybuilder. Zum Wochenauftakt im "Wer weiß denn sowas?"-Duell kann sich aber nur einer der beiden Spaßvögel bis zum Sieg raten. Styling und Mode sind die Themen der Youtuberin Daggi Bee. Auch ihre Kollegin Paola Maria ist eine der erfolgreichsten Beauty-Youtuberinnen Deutschlands. Die beiden Influencerinnen treten am Dienstag an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum Rateduell an. In der Schillerstraße ist gemeinsames improvisieren angesagt, um die aberwitzigsten Regieanweisugnen umzusetzen. Am Mittwoch zeigen die Comedians Martin Schneider und Lisa Feller bei "Wer weiß denn sowas?" wie gut sie beim Raten mit den Teamchefs improvisieren können. 1990 sangen der deutsche Liedermacher Stefan Waggershausen und die Französin Viktor Lazlo gemeinsam den Hit "Das erste Mal tat's noch weh". Wenn Moderator Kai Pflaume die beiden Sänger am Mittwoch in seiner Show zu Gast hat, wird das Knobeln über richtige Antworten sicher weniger schmerzhaft. Die Bloggerin Caro Daur ist mit über 2 Millionen Followern eine der bekanntesten deutschen Instagramerinnen. Zum Wochenausklang tritt sie gegen Boris Becker an, der in seiner langen Tennis-Karriere insgesamt sechs Grand-Slam-Turniere, davon dreimal das Turnier von Wimbledon gewann. Wie gut er sich mit Hartgeld auskennt, wird sich zeigen, wenn es gilt, Fragen wie diese zu beantworten: Die europäische Münz- und Medaillenverordnung schreibt vor, dass ...? a) Schokoladentaler nur die Werte "3" oder "4" tragen dürfen b) das Loch in Schlüsseln sieben Millimeter groß sein muss c) Einkaufswagen-Chips dünner oder dicker als EUR-Münzen sein müssen Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 20. bis 24. Januar 2020 im Überblick: Montag, 20. Januar- die Comedians Atze Schröder und Norbert Heisterkamp Dienstag, 21. Januar - die Youtuberinnen Dagi Bee und Paola Maria Mittwoch, 22. Januar - die Comedians Martin Schneider und Lisa Feller Donnerstag, 23. Januar- die Sänger Stefan Waggershausen und Viktor Lazlo Freitag, 24. Januar- die Instagramerin Caro Daur und Ex-Tennis-As Boris Becker "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

